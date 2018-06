Teo Teocoli: «Torno in radio, mi dà libertà»

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna alla: dal 1° ottobre il popolare showman sarà infatti grande protagonista di un programma quotidiano, ancora senza titolo, in onda dalle 18.30 alle 20.00 suChe effetto le fa tornare a fare radio?«Sono molto contento, perché è una radio storica e perché andremo in onda dalla sede dove sono stato per tre anni a Radio Montecarlo».Come sarà strutturato il programma?«Si baserà sulle notizie di cronaca, sport, spettacolo. Non parleremo di politica, anche se un po' di parodia si può fare. E poi qualcosa ci inventeremo: in radio puoi fare quello che vuoi, avere ospiti, fare imitazioni e se con i compagni di lavoro c'è simpatia, ammirazione e rispetto, non serve nemmeno la scaletta».Accanto a lei ci saranno Nino Formicola e Silvia Notargiacomo.«Sì, Nino è un'ottima spalla, insieme abbiamo fatto tante cose, da Telelombardia con Boldi a Emilio, Silvia sarà invece la mia vittima, farò credere di doverla sopportare come ho fatto in passato con altre conduttrici che mi hanno affiancato».Riproporrà i suoi storici personaggi?«Sì, ci saranno sicuramente Caccamo, Peo Pericoli, ma anche qualcuno nuovo come Gattuso o Renato Zero. O magari Al Bano, con il suo saluto che fa molto ridere».Negli ultimi anni ha fatto poca tv: cosa ha di più la radio?«La tv sta attraversando un momento critico, non ci sono più gli autori, manca la preparazione. Io ho fatto spettacolo dappertutto, dai centri commerciali alle trattorie, a me basta far felice il pubblico e penso che questo si possa fare in radio».riproduzione riservata ®