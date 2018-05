Tedua annuncia il Mowgli tour: le date dei concerti estivi

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il successo del disco “Mowgli – il disco della giungla”, Tedua è pronto per i palcoscenici live. Due date anteprima - stasera 12 maggio al Fabrique di Milano (sold out) e il 19 maggio a all’Orion Club di Roma - e poi una serie di città annunciate e altre che saranno aggiunte.Marco Molinari, questo il suo nome non da rapper, dal debutto con “Orange country”, il suo primo disco, inizia a collezionare followers sui social e milioni di visualizzazioni su YouTube. “La legge del più forte”, ha raggiunto più di sette milioni di visualizzazioni su YouTube. Sul palco con lui, Chris Nolan, produttore di tutte le 14 tracce contenute nel disco. In scaletta, anche “Acqua” (Malpensandoti), nuovo singolo estratto dall’album e ispirato al celebre brano “Malpensandoti” di Dargen D’Amico.MOWGLI TOUR 2018 – ANTEPRIME LIVE12/05 MILANO, Fabrique – SOLD OUT19/05 ROMA, Orion Live ClubCALENDARIO DEL “MOWGLI SUMMER TOUR 2018” IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:09/06 TREVISO, Villa MargheritaPADOVA, Parco MusicaMESTRE (Ve), Molo510/06 VERONA Castello di Villafranca23/06 SENIGALLIA (An), Mamamia30/06 BRESCIA, BSMNT @ Social Club12/07 SALERNO, Bits Festival22/07 GENOVA, Goa Boa25/07 PAG CROAZIA United Deejays Kalypso Club04/08 BELLARIA (Rn), Beky Bay11/08 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ap), Porto Turistico31/08 CASTAGNOLE DELLE LANZE (At), Festival Contro