La tecnologia è riuscita a creare il primo video "infinito" della storia di Youtube: ecco come

La tecnologia, al giorno d'oggi, fa passi da gigante in tempi decisamente ristretti. Una delle ultime trovate nel mondo informatico è stata la creazione del primo video infinito della storia, a partire dalla hit più famosa di una delle star mondiali più seguite nel panorama musicale odierno: "Bad Guy" di Billie Eilish.

Billie Eilish, diciottenne di Los Angeles, ha già vinto 44 premi nonostante la brevissima carriera. Quest'anno ha dominato l'edizione dei Grammy Awards (gli Oscar della musica) diventando la prima donna e l'artista più giovane della storia a vincere le quattro categorie principali dei Grammy. Il suo successo sembra inarrestabile: su Instagram conta oltre 70 milioni di follower e su Spotify quasi 49 milioni di ascoltatori. Il suo ultimo singolo, Therefore I Am, ha raggiunto quasi 60 milioni di visualizzazioni in meno di due settimane. Quelle della sua canzone più famosa, "Bad Guy", sono oltre un miliardo.

Numeri pazzeschi e straordinari, ai quali ora va aggiunto il primato ricevuto grazie all'Intelligenza Artificiale, che ha trasformato "Bad Guy" nel primo video infinito della storia. Ma cosa significa? Per festeggiare il traguardo di un miliardo di views, Youtube ha omaggiato Billie Eilish con un esperimento digitale inedito: riunire in un unico sito tutte le versioni esistenti al mondo della sua canzone. Dalle cover con qualsiasi strumento musicale alle parodie, milioni di versioni alternative di "bad guy" tutte insieme al link https://billie.withyoutube.com/

Basta cliccare sul link per poter assistere ad una selezione casuale delle numerose versioni alternative della hit, che si ripetono sostanzialmente all'infinito: servirebbero molte vite per poterli vedere tutti!

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 15:29

