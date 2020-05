Taylor Swift: su Disney+ il live “City of Lover Concert” della superstar internazionale

Rock in Roma annullato per Covid: salta anche il concerto di Vasco al Circo Massimo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È disponibile da oggi, lunedì 18 maggio “Taylor Swift City of Lover Concert”, uno speciale live andato in onda ieri sera sul canale ABC, dopo la finale di American Idol.Registrato lo scorso settembre all’i esibisce in brani tratti dal suo album pluripremiato “Lover” davanti a una platea ristretta di fan provenienti da 37 paesi, che hanno viaggiato verso la “City of Love” per questo concerto imperdibile. Lo speciale offre al pubblico un accesso senza precedenti dietro le quinte con l’artista, e rappresenta la sua unica esibizione live di quest’anno, dal momento che il Lover Fest tour è stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. Da oggi sono inoltre disponibili su tutte le piattaforme streaming i brani presenti all’interno dello speciale nell’esclusiva versione live. “LOVER” è il settimo progetto discografico della cantautrice americana. Taylor Swift, vincitrice di 10 Grammy Awards, è tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. “Reputation”, uscito nel 2017, ha ottenuto 1.6 miliardi di ascolti su Spotify e la certificazione disco di platino in paesi come Stati Uniti, Austria, Australia, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito e Filippine. Il “Reputation Stadium Tour”, composto da 53 tappe in 4 continenti (Nord America, Europa, Asia e Oceania), ha raggiunto oltre i 345 milioni di incasso e ha confermato la cantante come una delle celebrità più ricche al mondo.