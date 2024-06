Taylor Swift, la scaletta a sorpresa per le date europee: le canzoni che potrebbe fare in Italia

di Sara Orlandini

Mancano esattamente 36 giorni al concerto di Taylor Swift in Italia: la popstar si esibirà allo stadio San Siro di Milano, il prossimo 13 e 14 luglio e i fan sono già in visibilio perché non vedono l'ora di trovarsi faccia a faccia con la loro cantante preferita. Un'altra cosa che sta tenendo gli "Swifties" con le orecchie drizzate è la questione "surprise songs", ovvero "canzoni a sorpresa". In ogni concerto, Taylor si esibisce in diversi pezzi con la chitarra o con il piano che, da scaletta, non fanno parte di alcuna "era" (le fasi della sua carriera che contraddistinguono lo spettacolo).

Ma quali sono le canzoni che ha fatto finora nel suo tour europeo? E cosa potrebbero aspettarsi i fan italiani?

Le canzoni a sorpresa

Facendo riferimento all'aggiornatissima fanpage italiana di Taylor Swift (TSwiftita, su Instagram) che, ogni giorno, posta contenuti inediti che la riguardano oppure reel e filmati dei fan ai vari concerti europei, si può risalire a tutte le canzoni a sorpresa che la cantante ha suonato fino a questo momento. Il tour europeo è cominciato il 9 maggio a Parigi e nella città della Torre Eiffel si è protratto per quattro serate. All'Arena La Defense, la popstar ha intonato: Paris; loml; Is It Over Now?; Out Of The Woods; My Boy Only Breaks His Favourite Toys; Hey Stephen e Maroon; Treacherous; The Alchemy; Begin Again; Paris. Il "secondo gruppo" di concerti europei si è svolto a Stoccolma dal 17 al 19 maggio e in quell'occasione, Taylor ha suonato: I Think He Know; Gorgeous; Peter; Guilty As Sin?; Say Don’t Go; Welcome To New York; Clean; Message in a Bottle; How You Get the Girl; New Romantics; How Did It End?

Il 24 e il 25 maggio, poi, Taylor Swift è volata a Lisbona e le canzoni a sorpresa della tappa portoghese sono state: Come Back…Be Here; The Way I Loved You; The Other Side of the Door; Fresh Out The Slammer; High Infidelity; The Tortured Poets Department; Now That We Don’t Talk; You’re On Your Own, Kid; Long Live. È stata quindi la volta degli spettacoli di Madrid, il 29 e 30 giugno e al Bernabeu ecco che i fan hanno ascoltato: Sparks Fly; I Can Fix Him (No Really I Can); I Look in People’s Windows; Snow On the Beach; Our Song; Jump Then Fall; King of My Heart. Infine, a Lione, dove Taylor si è esibita il 2 e il 3 giugno, le "surprise songs" sono state: The Prophecy; Long Story Short; Fifteen; You’re On You’re Own Kid; Glitch; Everything Has Changed; Chloe Or Sam Or Sophia Or Marcus.

Il concerto in Italia

Ma quindi, dopo tutta questa carrellata di canzoni a sorpresa, quali brani inediti potrebbero aspettarsi i fan italiani di Taylor Swift? C'è da dire che al concerto di Milano mancano ancora diverse settimane e, nei prossimi giorni, la cantante si esibirà a Edimburgo, Liverpool, Cardiff, Londra, Dublino, Amsterdam e Zurigo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 16:12

