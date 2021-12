Taylor Swift accusata di plagio: «Il testo di Shake It Off copiato dagli 3LW». IL CONFRONTO

Taylor Swift accusata di plagio. La cantante dovrà affrontare un processo per aver plagiato i testi del suo successo del 2014 Shake It Off. La canzone copiata sarebbe Playas Gon' Play, una canzone pubblicata dal gruppo femminile 3LW nel 2001. Entrambe le canzoni presentano variazioni sulle linee «i giocatori suoneranno e gli odiatori odieranno». E' quanto riporta il Guardian, che ha raggiunto i rappresentanti di Swift hanno rifiutato di commentare.

Il giudice distrettuale Michael W Fitzgerald aveva originariamente respinto la causa nel 2018, affermando che i testi erano troppo "banali" per essere protetti da copyright, citando 13 canzoni - di artisti come Fleetwood Mac e Notorious BIG - che presentavano un fraseggio simile.

Ma i cantautori di Playas Gon' Play Sean Hall e Nathan Butler hanno impugnato la sentenza, chiedendo un processo con giuria e danni non specificati, e un tribunale federale ha annullato la decisione nell'ottobre 2019 .

Un rappresentante di Swift ha risposto: «Questi uomini non sono i creatori, o creatori, delle frasi comuni 'giocatori' o 'odiatori' o combinazioni di esse. Non hanno inventato queste frasi comuni né sono i primi a usarle in una canzone». Hanno espresso la loro fiducia che i «Veri scrittori di Shake It Off» vale a dire Swift e i co-produttori Max Martin e Shellback - prevarranno di nuovo».

Fitzgerald ha scritto: «Anche se ci sono alcune differenze evidenti tra le opere, ci sono anche somiglianze significative nell'uso delle parole e nella sequenza/struttura» aggiungendo che «il tribunale non può attualmente determinare che nessun giurato ragionevole possa trovare una sostanziale somiglianza di fraseggio lirico, parole arrangiamento, o struttura poetica tra le due opere».

«I nostri clienti si stanno finalmente avvicinando alla giustizia che meritano così tanto», ha affermato l'avvocato Marina Bogorad. «L'opinione ... è particolarmente gratificante per loro perché rafforza l'idea che la loro creatività e la loro espressione unica non possono essere sottratte indebitamente senza alcuna punizione».

La canzone di 3LW si è classificata al numero 21 nel Regno Unito e al numero 81 negli Stati Uniti. Shake It Off di Swift ha raggiunto il numero 2 nel Regno Unito e il numero 1 negli Stati Uniti ed è il singolo più venduto della sua carriera.

