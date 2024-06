Tananai alla consolle, il suo dj set fa impazzire la folla: irriconoscibile a Party like a Deejay

Di Luca Uccello

Era un Dj. E per Albertino, per la festa di Radio Deejay all’Arco della Pace a Milano, Tananai è tornato ad esserlo ancora una volta. Un salto all’indietro, nel suo recente passato per il cantante che ha mixato la sua musica davanti a una folla impazzita, una piazza ancora una volta gremita di gente per la due giorni voluta da Linus.

Tananai Deejay

Maglia arancione, capellino nero con occhiali scuri quasi a renderlo irriconoscibile e braccia al cielo, a tutto volume. Ma quando Tananai ha abbandonato la consolle e si è presentato davanti al suo pubblico la reazione è stata incontenibile… Altro che Tango. Il suo dj set è stato da paura!

Come chi è succeduto prima e dopo di lui: Shorty, Zerb, Sophie and the Giants, Rhove, Tananai (dj set), Articolo 31, Kungs, Cosmo (dj set), Meduza, Albertino, Bob Sinclar.

