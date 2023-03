Tananai in giro a Roma, un'artista di strada canta 'Tango' e lui reagisce così. Il video conquista TikTok

di Redazione Web

Un incontro inaspettato. Quanti potrebbero immaginare di trovarsi davanti il proprio beniamino, proprio nel momento in cui si canta la sua canzone di punta? E' successo proprio questo ad una ragazza, Virginia Mingoli, una giovane artista di strada molto seguita sui social, che mentre cantava "Tango", il brano di Tananai, in via del Corso a Roma, si è trovata davanti l'artista. Il video, diventato virale e ricondiviso dallo stesso cantante, mostra come in un battibaleno, attorno alla ragazza si è creata una calca di gente che ascoltava incantata la sua voce. Et voilà, arriva anche Tananai e duettare con lei.

Totti e Ilary, salta la prima udienza di separazione in tribunale: cosa è successo

Fedez, capelli rasati a zero e addio al biondo platino: nuovo look dopo il periodo difficile

Cosa è successo

Tango è la canzone che Tananai ha portato all'ultimo Festival di Sanremo, ormai una hit. Mentre la gente si fermava ad ascoltare Virginia, ecco spuntare l'artista che, dopo averla sentita cantare il proprio brano, non ha resistito e le ha regalato un momento da sogno, esibendosi insieme a lei e abbracciandola. Sulle note della magina canzone, i due hanno incantato centinaia di persone che li ammiaravano con il sorriso sulle labbra e con il telefono in mano per riprendere la scena.

L'emozione

«Non so che dire se non 'grazie'. Mi hai fatto un regalo immenso. E chi se lo scorda più» ha scritto Virginia sui social postando il filmato del duetto con Tananai. E proprio lì, su quel marciapiede dove si esibivano i Måneskin prima dell'exploit mondiale, arriva una seconda magia. Come scrive un utente sotto il video Tiktok: «A Roma succedono cose meravigliose». Non ha esitato a ricondividere quei momenti anche l'artista che, tra le sue stories Instagram, ha ripreso tutto, rimandando al nome della ragazza che ha taggato per far sì che venga riconosciuta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA