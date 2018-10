Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Gabriella non era solo una cantante. Era un’artista che sapeva raccontare la vita in modo teatrale, doloroso, allegro, ironico... Io non voglio imitarla, voglio ricordarla». Ha le idee chiare, Syria, nonostante si sia assunta un impegno da far tremare le vene: rievocare un mito della canzone italiana, Gabriella Ferri in Perché non canti più?. Dopo il successo degli anni 90, la cantante romana ha seguito negli ultimi anni un percorso spiazzante, che l’ha vista sperimentare su vari fronti, dall’elettronica agli omaggi alle band indie e al teatro, con Serena Dandini e Francesco Paolantoni.Com’è nata l’idea di questo show?«Ho contattato Pino Strabioli perché mi ero messa in testa di fare uno spettacolo sulla Ferri. Ci siamo incontrati in un ristorante di Trastevere. Gli ho portato un libro che raccoglieva disegni, poesie e racconti di Gabriella, resi pubblici proprio grazie a Pino. E siamo stati tutti entusiasti del progetto».Ha avuto anche l’appoggio della famiglia Ferri?«Sì, il figlio Seva in particolare mi ha accompagnato, ma tutti mi sono stati vicini e mi hanno incoraggiato ad andare avanti».Lei è un personaggio solare, come si cala nella drammaticità della Ferri?«Un conto è l’apparenza, un conto la realtà. Anche io so cos’è la malinconia e cercherò di mettere in scena anche il mio lato più sofferto».Qual è il senso del titolo?«È un modo per dire “perché Gabriella non ci sei più?”. Ma è anche la domanda che le ponevano spesso nei suoi ultimi anni, quando si era allontanata dalla tv. Non dico cosa rispondeva lei: è una sorpresa per chi verrà a vedere lo spettacolo».Dove si potrà vederlo?«Saremo a Roma al Teatro Vittoria il 6 e 7 novembre, a Milano il 29 e 30 marzo e poi in tutta Italia, dalla Val d’Aosta alla Sicilia».Un grande successo negli anni 90, grazie a un paio di fortunati Sanremo, poi?«Ho cercato altre strade. Mi sono messa in un angolo e mi sono fatta un’idea di come vivere la musica in modo più libero. Adoro l’elettronica e i dj-set, ad esempio».Lavora a nuovi dischi?«No, per ora sono concentrata sullo show in teatro. In generale mi vedo più in progetti teatrali che discografici».È stata anche giudice di Top Dj su Italia1. Parteciperebbe a un talent?«Volentieri. Non ho più pregiudizi su di loro, ormai fanno parte di un percorso».