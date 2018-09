â€‹Symo: "La mia canzone per mettere in guardia le donne"

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La cantante romana di origini africane presenta il nuovo singolo "Non mi hai amata" e racconta: "Voglio dire alle donne che non bisogna lasciarsi mai sottomettere da chi non ti ama e pretende solo di possederti come un oggetto". In futuro, in arrivo un album: "Sto lavorando in studio con musicisti importanti, ma voglio fare le cose con calma". I talent? "Perché no, ma mi piacerebbe riuscire a sfondare anche da sola".