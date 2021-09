Sylvano Bussotti è morto, lo storico compositore fiorentino avrebbe compiuto 90 anni il 1° ottobre

Il mondo dell'arte piange Sylvano Bussotti. È morto a pochi giorni dal suo 90esimo compleanno il compositore fiorentino. A darne la notizia sono stati il coniuge Rocco Qquaglia, la nipote Michela e le rispettive famiglie.

Sylvano Bussotti, nato a Firenze, da circa due mesi era in cura in una residenza per anziani di Milano. Firenze era pronta a festeggiare i 90 anni del compositore e artista nato sulle rive dell'Arno il primo ottobre 1931, con 5 giorni dedicati alla sua vasta produzione artistica.

Una cinque giorni pensata per omaggiare la figura dell'artista, ma anche dell'uomo e che, a questo punto, assume un significato ancor maggiore. L'evento dal titolo '90Bussotti. Ascolti e visioni su Sylvano Bussotti', in programma dal 20 al 25 settembre 2021, nell'ambito dell'Estate Fiorentina, spiegano gli organizzatori, si terrà ugualmente, a questo punto, per celebrarne la memoria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 17:23

