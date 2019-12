Svevo Susa lancia il suo ultimo singolo: Saint Germain fa subito boom

Lunedì 2 Dicembre 2019, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svevo Susa torna con il nuovo singolo Saint-Germain (Rivoluzione Dischi/Pirames International), disponibile da venerdì 29 novembre in streaming e download su tutti i digital stores. Il brano, prodotto da Alessandro Forte (Aiello, Galeffi, Mameli, Scrima, Valucre) presso gli studi Pepperpot di Roma, è una piccola ode di passione, una preghiera di un corpo innamorato che, nonostante sappia con assoluta certezza della fine imminente della storia, cerca in tutti i modi di rimanere aggrappato a quelle forti sensazioni fisiche, tirando in mezzo i ricordi, ipotetiche aspettative future, senza tuttavia affidarsi mai alla speranza: infatti, l’unica reale consapevolezza è proprio quella di star vivendo una passione ultraterrena per una persona con cui non c’è possibilità di costruire niente o condividere nulla.BiografiaSvevo Susa, all’anagrafe Simone Pitorri, è un giovane e poliedrico musicista romano classe 1989. Una volta terminati gli studi universitari, si trasferisce a Londra dove lavora e collabora con Chris Hall (Downtown Studios) e realizza un concept EP con lo pseudonimo di Passiflora INC. Rientrato a Roma, inizia la collaborazione con Alessandro Forte (Aiello, Galeffi, Mameli, Scrima, Valucre), coinvolto nella produzione artistica dei singoli Giocattolo, Non ti dimentico mai e Acquamarina. Svevo Susa si caratterizza per le sonorità dal sapore retrò, tanto elegante nella ricerca dei suoni, quanto sornione e caustico nei testi. Ogni brano è una raccolta di diapositive, dai luoghi vissuti e frequentati come Trinità dei Monti, le luci filtrate dal nero dei vetri dei taxi, le silfidi e i gargoyle di un locale romano, a quelli più metafisici, rappresentati da una crepa su un muro. Ogni sua sfumatura rappresenta il teatro sul quale Svevo Susa mette in scena le sue predilezioni: il chiasso assordante della bellezza sfumata, la decadenza, la maestosità della rovina. A consolidare la collaborazione con Alessandro Forte, il 29 novembre 2019 esce su tutti i digital stores il nuovo singolo Saint-Germain (Rivoluzione Dischi/Pirames International).Rivoluzione DischiL’etichetta discografica Rivoluzione Dischi nasce a Roma nella primavera del 2018. Una realtà giovane, ma fin da subito pronta a produrre artisti eterogenei tra loro e accomunati da una proposta artistica capace di sapersi distinguere nel panorama musicale romano. Sotto l’ala di Rivoluzione Dischi nascono artisticamente e muovono i prima passi Aiello (singolo: Arsenico), Scrima (singoli: Sofia, Elisa, E noi) e The Castaway (album: White Doves; singoli: Help me, White Doves). La produzione artistica è affidata ad Alessandro Forte (Galeffi, Mameli, Valucre) e il management a Ludovico Lamarra (Il Muro del Canto).