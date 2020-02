Super Bowl 2020, Shakira e Jennifer Lopez esplosive: ma i social si dividono -Foto/Video

Super Bowl 2020

Sanremo 2020, il Festival dalla A alla Z: da Amadeus a Zucchero, retroscena e aspettative​

Lunedì 3 Febbraio 2020, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alhanno trionfato ima le regine della serata sono state Le artiste si sono esibite all'in assoli circondate dal corpo di ballo e in un duetto esplosivo. Subito dopo, il palco è stato smontato in tempi record per fare spazio al match che ha premiato gli atleti del Missouri, saliti sul tetto del mondo a 50 anni di distanza dal primo titolo e con una rimonta al 54esimo a scapito deiUn appuntamento immancabile per gli Stati Uniti e uno spettacolo che da sempre attira l'attenzione del mondo intero. La gara ha regalato molta suspense, con un punteggio finale di 31-20. Sfida tutta da gustare a Miami con gli Chiefs - guidati dal coach- capaci di ribaltare lo svantaggio. I giocatori di Kansas City, infatti, hanno avuto un inizio stentato conin difficoltà, ma la stella 24enne ha poi messo a segno un touch down e tre assist vincenti che hanno permesso alla squadra del Kansas di ribaltare la gara negli ultimi minuti.La performance di Shakira e J-Lo ha scaldato ancora di più l'atmosfera. La 50enne si è esibita appesa a un palo in una lap dance che ha messo in mostra il fisico statuario e la sua presenza scenica. Ritmo e danza del ventre, sulle note dei suoi successi, per la 43enne Shakira. I social sono letteralmente impazziti e c'è chi si è diviso celebrando le doti dell'una rispetto a quelle dell'altra. Un imbarazzo della scelta, visto il talento di entrambe.Uno spettacolo che non ha deluso le aspettative, ma prima del via c'è stato un minuto di silenzio perche ha preceduto l'inno nazionale cantato da