Ludwig con Piotta e Il Pagante: "Super Cafoni" tutti da ballare

Tre rapper, tre amici, riuniti per un brano che prende le mosse da una hit ormai storica. In radio e in digitale da venerdì 22 aprile arriva “Super Cafoni”, il nuovo singolo di Ludwig insieme a Piotta e Il Pagante. L’artista romano ritorna così sulle scene della musica dance italiana con un remake di “Supercafone”, uno dei tormentoni più famosi degli anni 90 firmato proprio da Piotta, alias Tommaso Zanello. L’idea musicale tutt’oggi innovativa del rapper romano, il mondo dance milanese de Il Pagante e quello irriverente di Ludwig si uniscono in un’unica canzone, perfetta per essere ballata sottopalco.

“Super Cafoni” arriva dopo “Belvedere”, “Courmayeur”, “Dopo mezzanotte” e la hit “Domani ci passa” (certificata disco di platino), con la quale Ludwig si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo da Piotta che sulla sua pagina Instagram ne ha fatto una delle sue stories, pubblicando la copertina di “Super Cafoni” e scrivendo: «Ve lo aspettavate dopo tutto questo tempo? Forse nemmeno io, ma dopo quello che è successo in questi mesi avevo proprio voglia di guardarvi dritto negli occhi e cantare e ballare tutta l’estate con voi, tra nuove e storiche hit. Ed in questo caso è sia nuova che storica: “Super Cafoni” perchè siamo in tre, io, il giovane Ludwig (stessa scuola e stesso quartiere) e gli amici di Milano del Pagante! Fuori dalla mezzanotte di venerdì 22 aprile». E subito Ludwig ha aggiunto un commento: «Onorato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 06:40

