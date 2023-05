Suono e acqua: a Monticello SPA&FIT una serie di concerti musicali per il benessere di corpo e mente

Suono, corpo e mente, il connubio continua. A Monticello SPA&FIT prosegue l'iniziativa che ha come fulcro il suono con una serie di concerti in acqua. Prossimo ospite di "benessere in musica" nella location a pochi chilometri da Milano, venerdì 12 maggio, sarà il violinista Pierpaolo Foti (Jova Beach Party di Lorenzo Jovanotti) che suonerà si esibirà al centro della grande vasca esterna con un repertorio che andrà dalle melodie più classiche alle sonorità più pop e disco, rivisitazioni musicali delle grandi colonne sonore cinematografiche. A fare da scenografia, oltre che il luogo stesso, le coreografie firmate Monticello SPA&FIT.

Gli appuntamenti con i concerti in acqua di Pierpaolo Foti continueranno nei prossimi mesi e

si inseriranno nel nuovo percorso intrapreso da Monticello volto all’esplorazione delle potenzialità e dei benefici del binomio “benessere in musica”. A riprova di ciò, all’interno di un’ampia collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stata prevista la realizzazione di specifici contenuti sonori, che verranno veicolati

nei nuovi spazi della struttura, per offrire veri e propri percorsi dedicati alla meditazione e alla rigenerazione psicofisica.

MONTICELLO SPA&FIT

Sono 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna: 7 vasche interne ed esterne, 16

ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo.

CALENDARIO EVENTI

Il calendario con gli appuntamenti speciali sono consultabili direttamente sul sito di Monticello SPA&FIT (https://www.monticellospa.it/newseventi/)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA