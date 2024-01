Subsonica, ritorno in Realtà aumentata: «Raccontiamo la fragilità del presente»

di Rita Vecchio

«I Subsonica ci servono». A fare il titolo di questo nuovo capitolo discografico della band torinese, il decimo, è Boosta. «Avrei voluto fare il titolista - dice il tastierista del gruppo rock elettronico torinese - E questo è un titolo bellissimo. I Subsonica servono». È un percorso visivo in cui “Realtà aumentata”, in uscita domani e anticipato dai singoli “Pugno di Sabbia”, “Mattino di Luce” e “Adagio”, brano colonna sonora dell’omonimo film di Stefano Sollima presentato all’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e con cui i Subsonica sono stati insigniti del Premio speciale Soundtrack Stars Awards. Undici tracce che, insieme ai video studiati per l’occasione e che accompagneranno con una tecnologia sofisticata la dimensione del live nei principali palazzetti italiani (partirà il 3 aprile dal PalaUnical di Mantova, sarà il 4 aprile al Forum Assago di Milano e l’8 aprile al Palazzo dello Sport di Roma), attraversano la contemporaneità, incorniciandosi in modo identitario all'interno della cultura musicale italiana. E ne danno i contorni, attraverso questo lavoro meritevole e preciso nei dettagli. Da un punto di vista sonoro, ma anche grafico.

Dal feat. con Willie Peyote ed Ensi, a “Universo” (con le orchestrazioni di Davide Rossi), i termini riprendono l’attualità. “Demagogie” e “complottismi” , “violenze verbali” e “indebolimento della democrazia nell’epoca dei social”, “ disforia di genere” e “tragedie quotidiane” e "migranti", fino all’“autoassoluzione”. «Una realtà che ci ha chiusi in casa per mesi rivelando tutte le fragilità di un presente globalizzato - raccontano con parole proprie, ma all’unisono, Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio - che ci espone ad effetti climatici estremi, che è tornata a sconvolgerci con le guerre e che bussa ai nostri confini con un quotidiano carico di miseria, speranza disperazione».

