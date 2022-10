Dai Police ai successi da solista: l'irresistibile ascesa di Mister Sumner

Tutto iniziò con un messaggio nella bottiglia. Carico di adrenalina e vibrazioni reggae rock. Da Message In A Bottle, prima grande hit dei Police datata 1979, sono passati 43 anni, ma Gordon Matthew Thomas Sumner, per gli amici Sting, è ancora sulla cresta dell’onda. E nel concerto in programma oggi al Forum di Assago (Milano) è deciso a ripercorrere ancora una volta la sua carriera stellare, che dalla sua prima e storica band l’ha portato a una dimensione solista altrettanto fortunata, quantomeno in termini di vendite e popolarità. Una carriera che è un’incredibile progressione di successi: come cantante solista e membro dei Police, Sting ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 Brit Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. È stato inoltre candidato 4 volte per l’Oscar alla migliore canzone nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i film Le follie dell’imperatore, Kate & Leopold, Ritorno a Cold Mountain e Jim: The James Foley Story. Tra Police e carriera solista, ha venduto in totale oltre 100 milioni di dischi nel mondo.

L’avventura dei “poliziotti” iniziò alla fine degli anni Settanta nell’Inghilterra in piena febbre punk. Con Sting, autore di gran parte dei brani del gruppo, leader vocale e bassista, c’erano i due inseparabili compari: Andy Summers, chitarrista, e lo statunitense Stewart Copeland, batterista. Con il loro sound atipico, influenzato da punk rock, reggae e jazz, i Police sono stati tra i capifila della seconda British invasion degli anni ottanta negli Stati Uniti. Una parabola fulminante, quella di Sting & C., che dagli esordi ancora un po’ grezzi ma già affascinanti di Outlandos d’Amour (1978) - il disco di So Lonely, Roxanne, Can’t Stand Losing You - hanno spiccato il volo con il successivo Reggatta de Blanc, uscito un anno dopo con singoli-bomba come la stessa Message in a Bottle, Walking on the Moon e The Bed’s Too Big Without You. Quindi un disco di assestamento come Zenyatta Mondatta (1980), forte però del singolo spacca-classifiche Don’t Stand So Close to Me e l’accelerazione sperimentale dell’ottimo Ghost in the Machine (1981), che alla leggerezza del 45 giri Every Little Thing She Does Is Magic univa lo spessore rock di brani ansiogeni e trascinanti come Spirits in the Material World e Invisible Sun. A chiudere la breve ma folgorante esperienza dei Police, il loro album forse più completo e maturo, Synchronicity, trascinato dalla celebre hit Every Breath You Take ma ricco anche di gemme sperimentali, dalla title track alla spiazzante Mother. Il gruppo si sciolse nel 1984, per poi riunirsi brevemente nel 1986 e per un tour mondiale nel 2007-2008. Nel corso della loro carriera, durante la quale vendettero circa 75 milioni di dischi, i Police furono premiati con sei Grammy e nel 2003 furono ammessi nella Rock and Roll Hall of Fame.

Non meno ricca di successi anche la carriera solista di Sting, iniziata con l’epico The Dream of the Blue Turtles (che resta tutto sommato ancora oggi il suo album migliore) e seguita da una successione inesorabile di album, cadenzati da hit a 45 giri. E se non tutti gli Lp si sono dimostrati all’altezza delle vette raggiunte assieme ai Police, resta una collezione importante di brani memorabili griffati dalla firma inconfondibile dell’ex-insegnante scolastico inglese, da Englishman In New York a Fields Of Gold, da Shape Of My Heart a Desert Rose, da Moon Over Bourbon Street a Fragile.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 17:21

