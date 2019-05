Sting: «La Brexit è un disastro, l'Europa ci ha garantito la pace»

di Ferro Cosentini

MILANO - «Le canzoni? Sono organismi viventi: oggi lo streaming ha reso la canzone simile a un caffè, te la bevi e passi ad altro. Mentre è molto di più. Una canzone contiene molte storie dentro di sé: il luogo e il contesto del mondo quando è stato scritta. Senza contare le storie delle persone che l’hanno fatta propria: qualche giorno fa un uomo mi diceva che sulle note di Every Breath You Take ha conosciuto la sua futura moglie, un altro che Fields Of Gold è stata suonata al funerale di suo zio. Questo ti rende responsabile».



Basterebbe questa riflessione per capire che Sting e il suo nuovo disco - My Songs, uscito da pochi giorni alla vigilia del nuovo Summer Tour in partenza oggi da Parigi (29 luglio a Lucca, 30 luglio a Padova) - sono qualcosa da prendere sul serio: l’ex-bassista dei Police ha composto brani entrati nel bagaglio collettivo, come ad esempio quelli portati sul palco del Radio Italia Live ieri sera in piazza Duomo a Milano, con la già citata Every Breath You Take, Roxanne e Message In A Bottle.



Ma se gli si chiede il perché di questo disco di cover di sé stesso, la prima risposta è «per divertimento». Solo che un intellettuale come Sting si diverte a modo suo, cioè così: «Ho scelto delle canzoni che fossero il panorama della mia vita artistica, e che fossero celebri perché si potesse fare un confronto tra le tecnologia di incisione di allora e quella di oggi. Volevo dare all’album un focus contemporaneo». I classici dei Police, però, restano molto affini agli originali: «Non l’ho fatto per riverenza – spiega Sting – ma perché i miei brani più recenti si prestano a riletture differenti. Come compositore, cantante e artista sono cambiato».



Anche il mondo attorno e, ai suoi occhi, non in meglio: «Sono contro la Brexit, e perciò per la prima volta in vita mia non ho votato laburisti, bensì i liberal-democratici. Nelle vene del partito laburista oggi scorre l’antisemitismo, e le tesi pro-Brexit del leader Jeremy Corbyn non mi sembrano concrete. Senza contare che l’Unione Europea ci ha tenuto settant’anni in pace. Mio padre e mio nonno hanno dovuto sparare contro altri europei, io no. E per l’emergenza ambientale, che io considero cruciale, una nazione isolata non può fare molto. Per invertire la tendenza si deve stare insieme». Come molte star mature, Sting dal 2020 avrà il suo Residency Show a Las Vegas: «Invecchiato io? A dire il vero mi intriga uno show con effetti visivi, ballerini, un set legato alle canzoni scelte. Tutto in una location fissa. Ora o mai più». Martedì 28 Maggio 2019, 07:10

