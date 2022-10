Sting e l'Italia: un amore suggellato in Toscana, tra campagna, vini e canzoni

di Ida Di Grazia

«È come vivere in un sogno, dentro un meraviglioso quadro, nello scenario della Gioconda. Come artista, come musicista, trovo ispirazione profonda in questi paesaggi. È qui che ho ideato almeno 4 dei miei ultimi dischi» è così che Sting descrive il suo amore per l’Italia, che va al di là del semplice apprezzamento per il Bel Paese. Una passione nata da una “truffa”. Ebbene sì. Era il lontano 1997 quando il cantante insieme alla moglie Trudie Styler comprarono un casolare del ‘500 tra Firenze ed Arezzo dal duca Simone Vincenzo Velluti Zati di San Clemente, approfittando della loro buona fede offrì loro un bicchiere di rosso dicendo che proveniva dal vigneto del Palagio. Solo più tardi i due coniugi scoprirono che erano stati beffati e decisero di “vendicarsi” dimostrando di poter produrre dell’ottimo vino. Il resto è storia. Venticinque anni dopo la coppia più famosa del “Chiantishire”, non solo produce vini di alta qualità, olio miele e prodotti bio, ma ha ottenuto anche la cittadinanza onoraria di Figline e Incisa Valdarno dove sorge il “Palagio”. Ed è qui che la coppia torna per le ricorrenze più importanti, come i compleanni o i 30 anni di matrimonio.



