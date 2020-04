String, riprogrammata la tappa del tour a Parma: la nuova data

Per maggior sicurezza, il concerto di Sting, parte del suo “My Songs Tour” e previsto per il 23 luglio 2020, sarà riprogrammato il 20 luglio 2021 sempre al Parco della Cittadella di Parma.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.



Per maggiori informazioni riguardo ai biglietti, rivolgersi al proprio punto vendita (online o fisico) dove si è effettuato l’acquisto.



Per tutte le informazioni sulle date del tour mondiale di Sting, visitare: www.Sting.com

