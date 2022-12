Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith accusato di violenza sessuale: «Relazione di tre anni con una minorenne»

di Redazione web

Steven Tyler, il cantante frontman degli Aerosmith, è stato accusato di abusi sessuali su una minorenne. I fatti risalirebbero agli anni '70, quando l'artista oggi 74enne aveva 26 anni e la presunta vittima solo 16.

La denuncia: «Era sexy da impazzire»

A presentare denuncia al Tribunale di Los Angeles è stata la 65enne Julia Holcomb. Nell'accusa non si nomina mai il cantante, ma si fa riferimento a un generico "Doe" (l'equivalente italiano del "signor Rossi"), e vengono citate dichiarazioni che Tyler aveva riportato nel suo memoriale pubblicato nel 2011 in cui raccontava di una forte passione per una sedicenne di cui aveva ottenuto la custodia legale. «I suoi genitori - si legge nel memoriale - si erano innamorati di me, e avevano firmato i documenti per darmi la custodia della figlia, in modo che non sarei stato arrestato se l'avessi portata fuori dallo Stato. Voglio dire, io avevo ventisei anni e lei a malapena l'età per guidare, era sexy da impazzire, io ne ero pazzamente innamorato». La relazione con la ragazza sarebbe andata avanti per tre anni, secondo le accuse. Holcomb racconta anche di essere rimasta incinta all'età di 17 anni, ma fu costretta ad abortiire. Al momento, nessuna dichiarazione è stata resa dal rappresentate legale di Tyler.

