Stefano De Martino positivo al Covid: salta il dj set a Forte dei Marmi

Il conduttore Stefano De Martino è positivo al Covid-19 ed è costretto ad annullare la sua partecipazione ad uno degli eventi mondani previsti per l’estate vip a Forte dei Marmi. Lo rendono noto gli organizzatori dell’evento The Alessandro Nomellini Awards 2022, in corso oggi domenica 7 agosto al Twiga. Da scaletta il ballerino e showman campano avrebbe dovuto esibirsi in uno speciale e inedito dj set Anni Duemila davanti ad una platea di 300 selezionatissimi invitati, tra cui molte celebrity del mondo dello spettacolo italiano come Alba Parietti, Valeria Marini, Barbara D’Urso, Gianni Sperti e Paolo Brosio.

La prima edizione di questi riconoscimenti ideati dall’omonimo imprenditore e filantropo, prevede anche un concerto esclusivo dei Gemelli DiVersi e di Stash, che debutta anche in consolle a conclusione della serata. Festa grande, insomma, per gli otto premiati, eccellenze del Made in Italy tra cui sarebbe dovuto comparire anche De Martino: era atteso per ritirare il premio come miglior conduttore. Con quattro programmi in cantiere per Rai Due, questo si conferma un periodo d’oro per il poliedrico intrattenitore e artista.

A ritirare il premio al suo posto il pubblico troverà l’amico ed ex collega di Amici di Maria De Filippi, Stash, sul palco con un’altra storica presenza nel talent di casa Mediaset, Emanuele Filiberto. La serata di gala, condotta da Simona Izzo, celebra anche il premio alla carriera di Ricky Tognazzi durante il centenario dalla nascita del papà Ugo, uno dei pilastri della commedia all’italiana. Cena gourmet, balli scatenati e grandi festeggiamenti con l’hashtag #madeinItalysentiment sono la formula di questo appuntamento che promette scintille.

