Stefano D'Orazio, i funerali del batterista dei Pooh oggi a Roma

La basilica di Santa Maria in Montesanto - la Chiesa degli Artisti - di piazza del Popolo a Roma accoglierà oggi alle 15 l'estremo saluto a Stefano D' Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso venerdì scorso. La cerimonia, come è già accaduto con le esequie di Gigi Proietti, giovedì scorso, si terrà in forma privata per rispettare la normativa anti Covid.

Leggi anche > Stefano D'Orazio, la commozione di Riccardo Fogli a Storie Italiane: «Sembrava stesse meglio, invece...»



Un rappresentante della sindaca Virginia Raggi renderà omaggio a Stefano a nome della città e dei romani. Per permettere ai tanti che vorranno rendere omaggio al musicista almeno per un saluto da lontano, il feretro arriverà in Piazza del Popolo dopo un corteo che partirà alle 14.40 da piazza del Campidoglio, passando per via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, piazza di Spagna e via del Babuino, scortato dai motociclisti della Polizia locale di Roma Capitale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA