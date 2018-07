Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una vita in vacanza. La canzone è tormentone, ma Lo Stato Sociale, di vacanza non ne vuole sapere. Nessuna pausa per il collettivo bolognese che da dopo Sanremo è in giro per l’Italia tra concerti, eventi gratuiti e festival. L’ultimo sarà all’Home Festival di Treviso dal 28 agosto al 2 settembre. E su Leggo, fanno un appello a Il Canal: «Vieni a suonare con noi».Altro che vita in vacanza. E dire che avevo battagliato (Ludo, ndr) per annullare tournée perché volevo un anno calmo. Qualcuno ha punito la mia pigrizia.Noi cerchiamo di inventarci qualcosa di nuovo e di innalzare l’asticella della sfida. E siamo molto contenti dei risultati. Di “Primati”, la nostra ultima raccolta di singoli. Un po’ perché, come da copertina, siamo delle scimmie, e un po’ perché siamo stati un po' primi in tutto. Pensiamo al festival: dopo di noi, anche Sanremo avrà una quota indipendente. Il nostro obiettivo è raggiungere tutti, inventandoci qualcosa di matto e attirando attenzione.Chi ci conosce, non può dirlo. Essere indipendenti significa essere aperti a tutti, cantare di lavoro, fare concerti gratuiti, sostenere cause in cui crediamo. Questa è indipendenza. Il resto è posa. E delle pose non ce ne frega nulla.La musica in generale ha il compito di portare la gente fuori di casa, contro chi crede di fare la rivoluzione sugli iPhone.A un percorso solido. E di essere sembrati brillanti e simpatici a chi non ci conosceva. Con un abbattimento generazionale: dalla signora di 70 anni al bambino di 10.È tutto vero (ride, ndr). Nemmeno se l’avessimo architettata ad arte, questa storia sarebbe venuta così bene. Alla fine, abbiamo fatto concerto e hanno dovuto chiudere le strade perché c’erano più di 13mila persone. Nessuna presunzione verso chi non ci conosce. Anche se chi è responsabile di eventi pubblici, dovrebbe essere un po’ più attento.Esperienza emozionante, siamo tornati in un luogo che ha tutta la sua sacralità per una delle voci più rappresentative italiane, ma per noi significa affetto e famiglia.Non siamo mai pronti. Siamo impreparati come sempre, e quindi preparatissimi.Io lo vorrei e ho in mente un nome.Non lo sa ancora. È un grande professionista del trevigiano.Approfittiamo per fare un appello? Il Canal (Nicola Canale, ndr). Glielo dobbiamo ancora dire. Il Canal, vieni a suonare con noi.