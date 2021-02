Springsteen ubriaco, il giornale "amico" lo scagiona, ma Jeep cancella lo spot del Super Bowl

Bruce Springsteen non era ubriaco alla guida, quel 14 novembre 2020, nella Gateway National Recreation Area di Sandy Hook, in New Jersey. All'indomani della "fuga di notizie" (10 febbraio 2021 sul sito Tmz) dell'arresto del "Boss" per guida in stato di ebbrezza - e di un processo che dovrebbe fronteggiare a giorni - arrivano le prime smentite.

L'Asbury Park Press afferma che Springsteen non ha fallito la prova del palloncino davanti ai poliziotti e che il suo tasso alcolemico era di 0,02, un quarto del limite legale in New Jersey. Fonti a conoscenza del caso hanno detto al giornale di Asbury che «C'è da chiedersi adesso perché il cantante sia stato incriminato».

Alla rockstar - fermata a bordo della sua moto nel parco federale di Sandy Hook - i poliziotti avevano anche contestato, oltre all'eccesivo consumo di alcol, la guida spericolata. Ma il giornale "amico" (Springsteen, originario del New Jersey è particolarmente legato ad Asbury Park, tanto da avervi dedicato l'album "Greetings from Asbury Park", N.J, del 1973) prende chiaramente le sue difese affermando che The Boss avrebbe solo bevuto uno shot di tequila offerto da alcuni fan che avevano voluto fare un selfie con lui. Fan che potrebbero testimoniare in suo favore.

Le conseguenze però non si sono fatte attendere: il marchio Jeep ha immediatamente sospeso, dalla pagina Facebook, lo spot pubblicitario realizzato con Springsteen (che per la prima volta ha prestato il suo volto ad un commercial) e trasmesso domenica 7 febbraio 2021 durante il 55.mo Superbowl. Un messaggio di due minuti intitolato «The Middle» con un invito all'unità per gli Stati Uniti divisi dalla politica.

Un portavoce di Jeep, prosegue il giornale Asbury Press, ha affermato che sarebbe «inappropriato» commentare la notizia dell'arresto, «ma è anche giusto mettere in pausa il nostro spot fino a quando i fatti reali non saranno stati stabiliti».

Springsteen, 71 anni, non è noto per consumo eccessivo di alcolici. Il cantante ha ammesso di aver bevuto alcol per la prima volta a 22 anni e di avere sempre evitato di bere da giovane avendo visto le battaglie di suo padre contro l'alcolismo.

