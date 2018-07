Le Spice Girls tornano insieme: parola di Melanie B

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa volta la "reunion" si farà. Dopo tante promesse e tante smentite, forse, siamo veramente davanti ad una svolta: lela più famosa girl band degli anni 90, torneranno veramente insieme. Mentre ormai i loro fan di una volta sono ormai diventati dei padri o delle madri più che quarantenni, le quattro ragazze sembrano aver trovato un accordo per appianare le diverse divergenze che avevano impedito che tornassero ad esibirsi insieme.La conferma della reunion arriva da Melanie B, forse la più "esuberante" del gruppo anni '90, tanto da guadagnarsi il soprannome di Scary Spice. Ospite in tv di Loose Women Show di ITV, Mel B h dichiarato: «Torneremo insieme di sicuro, siamo come sorelle, siamo state protagoniste di un'avventura fantasica e ora siamo di nuovo insieme», ha detto, con un pizzico di enfasi di troppo.Quindi, stando alle parole di Melanie B, sarebbero stati appianate anche le divergenze con Victoria Beckham, Posh Spice, che si era messa di traverso, deludendo molti fan, l'ultima volta che si era parlato di una loro renunion. L'accordo, quindi, sarebbe stato trovato tra tutte e cinque, comprese Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) e Geri Haliwell (Ginger Spice). E mentre c'è già chi inizia a sperare in un nuovo album, che manca dal 2000, i più cauti invitano ad aspettare qualche giorno prima di "esultare".