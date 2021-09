Spice 25: in uscita l'album celebrativo del debutto delle Spice Girls

«Dai primi piccoli passi, alla conquista del mondo intero con un team di “Spices”» dice Emma Bunton parlando dell'album che celebrerà il 25° anniversario di "Spice", il disco di debutto della band femminile formata da lei insieme a Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Victoria Adams e Melanie Brown che il 29 ottobre 2021 uscirà in Expanded Deluxe Edition in doppio CD, un Vinile Picture Zoetrope, 5 Vinili Colorati Limited Edition, e la relativa versione digitale.

Curata dalle stesse Spice Girls, questa expanded version, comprende l'album originale ed alcune delle bonus track e lati B preferiti, insieme a registrazioni inedite dagli archivi Virgin. Una collezioni di successi che include i loro quattro singoli al numero 1 nel Regno Unito e una serie di remix.

L'iconico album "Spice", pubblicato il 4 novembre 1996, ha trascorso ben quindici settimane al n. 1 della Official Charts UK Album Chart in quattro periodi separati, restando più di un anno nella Top 40. L'album ha anche raggiunto la vetta della Billboard chart statunitense ed è stato numero 1 in altri tredici paesi in tutto il mondo. Da allora, "Spice" ha venduto oltre 31 milioni di copie in tutto il mondo, di cui oltre 3 milioni solo nel Regno Unito (certificato platino 10X dalla BPI) e 7,5 milioni negli Stati Uniti (certificato platino 7X dalla RIAA). ‘Spice’ è stato il terzo album più venduto del decennio nel Regno Unito.

Il doppio CD viene pubblicato in edizione cartonata con book da 21 x 15 cm e contiene una raccolta di immagini iconiche e nuovi messaggi delle ragazze ed include anche un set di sei cartoline delle Spice Girls, con fotografie di Tim Roney, scattate a Parigi nel settembre 1996. L'album sarà disponibile in una serie di altri formati, tra cui un Vinile Picture Zoetrope e 5 Vinili colorati in edizione limitata (ciascuna delle Spice avrà una copertina e un colore dedicato). L'intero album originale è stato anche ricreato in Dolby Atmos/Apple Spatial Audio, e sarà disponibile su Apple Music dal 29 ottobre 2021. Dolby Atmos è un'esperienza audio rivoluzionaria e coinvolgente che va oltre l'ordinaria esperienza di ascolto, rivelando all’ascoltatore ogni dettaglio della musica con una chiarezza e profondità senza pari.

Dopo che il loro iconico singolo di debutto del 1996 "Wannabe" scalò le classifiche in 37 paesi, l'album di debutto delle Spice Girls "Spice" ha venduto oltre 31 milioni di copie in tutto il mondo, diventando l'album più venduto di tutti i tempi di un gruppo femminile. Le ragazze hanno continuato a vendere più di 90 milioni di dischi in tutto il mondo, pubblicando tre album in studio e 11 singoli e vincendo una serie di riconoscimenti, tra cui un BRIT Award per l'eccezionale contributo alla musica britannica.

Tracklisting:

CD1

Wannabe (02:53)

Say You’ll Be There (03:56)

2 Become 1 (Single Version) (04:05)

Love Thing (03:39)

Last Time Lover (04:11)

Mama (05:05)

Who Do You Think You Are (04:01)

Something Kinda Funny (04:05)

Naked (04:26)

If U Can’t Dance (03:49)

CD2

Wannabe (Dave Way Alternative Mix) (03:25)

Say You’ll Be There (7-inch Radio Mix) (04:09)

2 Become 1 (Orchestral Version) (04:05)

Mama (Biffco Mix) (05:49)

Love Thing (12-inch Unlimited Groove Mix) (06:25)

Take Me Home (04:07)

Last Time Lover (Demo) (04:05)

Feed Your Love (04:36)

If U Can’t Dance (Demo) (03:36)

Who Do You Think You Are (Demo) (03:49)

One of These Girls (03:33)

‘Shall We Say Goodbye Then?’ (00:53)

