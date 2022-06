SpaghettiLand: il 26 giugno a Villa Ada protagonisti Vasco Brondi, Chiello e Maccio Capatonda

Spaghetti Unplugged annuncia i nuovi nomi e nuove date per la seconda edizione di SpaghettiLand: un boutique festival itinerante che elettrizzerà Roma, Milano e Santa Severa. Il 26 giugno nella magica location di Villa Ada si aggiungono il cantautore ed ex frontman dei “Canova” Mobrici e il nuovo talento pop soul Folcast.

Tra i nomi già svelati compaiono Vasco Brondi, una delle voci più apprezzate nella scena indipendente, ritornato sulle scene con il nuovo singolo “Va Dove Ti Esplode il Cuore” a cui è stato associato un ricco programma di concerti estivi. Si esibirà anche Chiello che porterà live il suo primo disco di successo “Oceano Paradiso” certificato disco d’oro, e le rivelazioni della scena indie e pop Tenth Sky, Napoleone e Kaze.

Ma SpaghettiLand Roma non sarà solo musica! A salire sul palco ci saranno anche Maccio Capatonda e Alessandro Gori aka Lo Sgargabonzi, una coppia dalla comicità unica e imprevedibile che presenterà in anteprima assoluta il “ XXII Convegno Mondiale Sulla Letteratura Moderna”: una serie di sketch, letture e improvvisazioni per un momento irripetibile in cui i due comici leggeranno (anche scambiandosi le parti) estratti dei loro libri “Confessioni di una coppia scambista al figlio morente” per Alessandro Gori e “Libro 2 - Racconti da mare” di Maccio Capatonda. In chiusura la Spaghetti Band accompagnerà un ospite a sopresa che si paleserà solo giorno dell’evento. Infine a questo cast di livello, rispettando l’identità dell’open mic più celebre d’Italia: Spaghetti darà la possibilità di esibirsi anche ad artisti emergenti in apertura.

