Spaghetti Unplugged compie 10 anni: grande festa a Villa Ada il 9 luglio con “open mic” e “secret guests”

I primi dieci anni non si scordano mai. Specie se l’idea, come quella alla base del progetto “Spaghetti Unplugged”, pronto a spegnere altrettante candeline per il suo compleanno, è stata una scommessa inedita, e quindi coraggiosa e anche un po’ azzardata, per Roma in primis e per Milano poi. Eppure, facendo un bilancio a meno di due settimane dal 9 luglio, quando il format musicale ormai di successo ideato dai fortissimi Davide Dose, Giammarco Dottori e Giovanni Romano festeggerà la prima decade di vita con una grande festa a Villa Ada nella capitale, le aspettative sono state più che superate, in termini di risposta e partecipazione del pubblico capitolino e non solo. Negli anni, prima a San Lorenzo e poi a Trastevere nella Città eterna, poi anche all’ombra del Duomo nel capoluogo lombardo, sul palco inclusivo di “Spaghetti Unplugged” hanno preso il microfono artisti emergenti, grazie al consolidato spazio dedicato all’Open Mic, e anche performer più noti, amici del progetto musicale. E chissà che qualcuno di questi non salga proprio il 9 a regalare una canzone come “secret guests”.

Tra questi, si annoverano Aiello, Emma Marrone, Gazzelle, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Ultimo. Solo per citarne alcuni. Nomi che sono tutti invitati, insieme al pubblico affezionato di “Spaghetti”, alla grande festa di domenica 9, per regalare un brano di compleanno. Chi ci sarà, verrà svelato - ma solo parzialmente - nella settimana che precede l’atteso appuntamento. Per il resto, vedere per credere! «Sembra ieri quel 2013 in cui tutto è cominciato. Eppure ne è passato di tempo – racconta Giammarco, che nella vita è anche uno dei punti fermi come artista della band di Tommaso Paradiso – Quanti ricordi, se mi fermo a pensare. Ma fin dal primo istante abbiamo visto che Roma rispondeva bene, avevamo saputo intercettare un’esigenza: quella di creare un salotto inclusivo per aiutare gli artisti emergenti. Esserci riusciti, grazie al supporto di tutti, è gioia pura, assoluta. Persino Milano, quando abbiamo esportato il format, tipicamente romano, calibrato quindi sulla nostra città, ha risposto benissimo. All’inizio non ne eravamo così sicuri. E invece, eccoci qui. Auguro a “Spaghetti” altri dieci anni di emozioni come questi», aggiunge Giammarco.

Dieci anni in più anche per lui, come per il progetto che ora si fa più saggio ed è pronto a spingersi oltre il perimetro che lo ha caratterizzato in questa prima decade. Un seme che è già germogliato nelle ultime date della scorsa edizione, dove ha fatto il suo ingresso il giovanissimo Samuele Lauro, alla consulenza creativa per delle incursioni sonore più contemporanee, insieme ad Alessandro Aquilini. «Stiamo lavorando molto per essere aggiornati nei cambiamenti, diventando ancora più attenti verso qualsiasi realtà musicale, per una comunità sempre più ampia e inclusiva», sottolinea Giammarco, alle prese con la preparazione della festa del 9 sponsorizzata da Jack Daniel’s, animata da talk e stand up comedy della community Generazione già dal pomeriggio e, alle ore 20, dalla maratona degli Open Mic (chi suona non paga l’ingresso). Nelle mani degli amici che saranno lì per lasciare una loro canzone di compleanno, il grande palco, al centro della scena fino a chiusura, con tanto di torta di compleanno e candeline, e l’immancabile desiderio da esprimere: “Una mission impossible? Francesco De Gregori lì – confessa Giammarco – Ce lo siamo sempre detti con Davide. Il giorno che De Gregori salirà sul nostro palco, potremo anche chiudere”! Per info: https://linktr.ee/spaghettiunplugged.

