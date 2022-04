Sottotono, esce il singolo inedito "Poco male": «Basta lentoni, è il nostro brano happy»

Capita a volte di imbattersi in un singolo che vale la pena di ascoltare. Ancora di più se a firmarlo sono i Sottotono, uno dei gruppi hip pop che, dopo trent'anni, ha ancora qualcosa da dire. Esce oggi Poco Male, inedito che prosegue il progetto di Originali, il quinto disco in studio di Massimiliano Cellamaro e Massimiliano Dagani, in arte, rispettivamente, Tormento e Big Fish che - tra urban, 'r'n'b, rap e un periodo di stop in cui le loro strade hanno seguito sentieri autonomi - hanno di fatto delineato in modo avanguardista e abbattendo il muro della reticenza musicale di quegli anni, un modo nuovo di fare musica.

Il singolo è un ponte ideale che riporta al passato, a uno dei primi successi, a La mia coccinella. «Il brano parla di un rapporto d'amore che si allarga ai rapporti personali e a tutti i tipi di relazione», racconta Tormento che dedica il brano alla moglie, compagna di viaggio da 16 anni. Un brano diverso, che amano definire «happy». «Eravamo famosi per i lentoni, ultimamente stiamo preferendo gli up tempo». Un brano che parla di «pugni in faccia» presi dai «soliti idioti, una mini citazione al mitico Mandelli (mio vicino di casa), ovvero da chi con troppa leggerezza ferisce senza rendersene conto», dice Big Fish.

Nel video di Poco Male i due salgono su una Cadillac Cabrio anno '64 e girano per Milano, nello stile hip pop della West Coast americana, che richiama gli anni di Dr. Dre e Snoop Dogg. Dopo vari rinvii, finalmente le due date dei concerti: 11 maggio all'Alcatraz a Milano, il 12 maggio al Teatro Centrale di Roma. «Un live con dei musicisti in carne ed ossa, in controtendenza rispetto a quanto accade oggi. Un rap suonato con strumenti veri». E c'è da giurare che questo nuovo pezzo riaccenderà subito l'entusiasmo dei loro fan.

