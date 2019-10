Sorpresa al concerto di Daniele Silvestri: sul palco arrivano Niccolò Fabi e Max Gazzé. Il trio riunito in «L'amore non esiste»

Domenica 27 Ottobre 2019, 18:47

Unaper i tanti fan che li hanno amati e considerati un trio tra i più amati di sempre. Una vera ovazione ha accolto ieri seranel corso della seconda data romana del suo nuovo tour "La terra dal vivo sotto i piedi". I due artisti sono entrati sulle note de, ricostituendo per qualche minuto quel trio di amici e grandi colleghi che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana e che nel 2011 è stato protagonista dell'album e del tour dei record "Il padrone della festa".Un ingresso emozionante e inaspettato che ha entusiasmato le migliaia di fan accorsi al Palazzo dello Sport. Silvestri ha inaugurato così da Roma (venerdì e sabato) il suo primo tour nei palasport. Un concerto spettacolare, per idee e scenografia che ha visto l'artista imporsi tra i più grandi nomi della scena live. Un imponente 'palco-non palco' (progettato da Giancarlo Sforza) con sopra della vera terra ha ospitato Silvestri e la sua super band composta da nove musicisti, con due batterie, mentre un gigantesco ledwall alle sue spalle lasciava scorrere questi ultimi 25 anni tra immagini ispirate al mondo visionario di Terry Gilliam (progettazione a firma di Filippo Rossi e Giorgio Testi) e quelle reali di cronaca (dalla strage al Bataclan, all'addio di Totti al calcio, passando per Berlusconi, Salvini, Camilleri, Falcone e Borsellino).E nella due giorni romana Silvestri non ha fatto mancare le sorprese. Oltre all'incursione di, e alla presenza confermata in ogni data di Rancore (sorprendente rivelazione con innesti del suo rap dedaleo), venerdì sul palco è salito anche Andrea "Bove" Leuzzi degli Otto Ohm per "A me ricordi il mare", mentre sabato Lillo Petrolo è apparso ballando in maniera straordinaria sulle note di "Salirò". Duetti virtuali con Manuel Agnelli, Caparezza e Davide Shorty, hanno regalato nuovi entusiasmi. Applausi scroscianti e platea molto coinvolta hanno fatto così da cornice al debutto de "La terra dal vivo sotto i piedi" che ora proseguirà l'8 novembre a Padova, il 9 novembre a Rimini, il 15 novembre a Bari, 16 novembre a Napoli, il 22 novembre a Milano, il 23 novembre a Torino.