Sophie Xeon, morta a 34 anni la dj e produttrice. Aveva lavorato con Madonna

La dj Sophie Xeon, in arte Sophie, è morta ad Atene. Sophie, musicista pop sperimentale e produttrice, aveva 34 anni. Nominata ai Grammy, l'artista, nata a Glasgow, ha lavorato con artisti del calibro di Madonna e Charli XCX. Lo riferisce il sito della Bbc, riportando la dichiarazione del suo management in cui si dice che l'artista è morta intorno alle 4 di stanotte.

«Sophie è stata una pioniera di un nuovo suono, tra gli artisti più influenti dell'ultimo decennio - si legge nella dichiarazione del suo management - Non solo per la produzione ingegnosa e la creatività, ma anche per il messaggio e la visibilità raggiunti. Un'icona di liberazione». In un tweet, la sua casa discografica Transgressive ha spiegato come sarebbe avvenuto il «terribile incidente».

«Fedele alla sua spiritualità, si è arrampicata per raggiungere un posto da cui guardare la luna piena ed è scivolata. Lei sarà sempre qui con noi». «La famiglia ringrazia tutti l'amore e sostegno dimostrato e chiede la privacy in questo momento devastante», conclude la Transgressive.

La vita e la carriera. Sophie era nata a Glasgow nel 1986 ed era diventata famosa al grande pubblico grazie al singolo 'Bipp' del 2013. Il suo album d'esordio, 'Oil of Every Pearl's Un-Insides', è uscito nel 2018 ed ha ricevuto una candidatura ai Grammy nel 2019 come miglior album dance/elettronico. Madonna l'aveva cercata per co-produrre il singolo del 2015 'Bitch, I'm Madonna'. Sophie ha anche collaborato con Charli XCX al suo Ep 'Vroom Vroom' e successivamente nel suo singolo di successo 'After The Afterparty'.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 18:25

