Sophie & The Giants: «Niente più band, canto da sola per esorcizzare gli incubi della realtà»

di Francesco Binfaré

È un’inglesina dai capelli rossi e fa man bassa nelle nostre classifiche. Si chiama Sophie Scott, per tutti Sophie and The Giants. Su Spotify ha 95 milioni di ascolti globali in streaming e imperversa nelle nostre radio da due anni a questa parte. È sua la voce di “Hypnotized”, il brano più suonato nel 2020 firmato dal dj tedesco Purple Disco Machine; nel 2021 ha cantato con Michele Bravi (“Falene”) e ha collaborato con Benny Benassi e Dardust in “Golden nights”, e sempre con loro si è esibita come ospite all’Eurovision Song Contest di Torino. Sophie ha accompagnato Le Vibrazioni allo scorso Festival di Sanremo duettando sulle note di “Live and let die” di Paul McCartney. Anche il suo nuovo singolo, “We own the night”, è tra i brani più trasmessi in Italia e segna il passaggio di Sophie and The Giants da band a progetto solista.

Come mai ha scelto di continuare da sola?



Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 06:00

