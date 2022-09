«Sono il figlio segreto di Shakira e di un noto attore», la rivelazione improbabile di un 30enne

Tempi duri per Shakira. Non bastavano i guai con il Fisco spagnolo e i problemi per la separazione da Gerard Piqué, ora spunta anche un improbabile figlio segreto. Un 30enne colombiano, infatti, sostiene di essere il figlio segreto della popstar e di un attore molto noto in Sud America.

Adele si è sposata? Spunta un anello al compleanno di Beyoncé: fan in delirio (ma è giallo)

Shakira, la rivelazione improbabile: «Sono il figlio segreto»

La popstar, al momento, sa ben poco della vicenda. A denunciarla è stato Santiago Alarcón, noto attore colombiano, che ha spiegato: «Quattro anni fa mi scrisse questo ragazzo, il suo primo messaggio è stato "Ciao, papà". Sono rimasto sbalordito, gli ho chiesto chi fosse e lui mi ha accusato di averlo abbandonato nel 1992. Da quattro anni mi sta tormentando». Lo riporta anche 20minutos.es.

Il giovane, di nome Pedro, avrebbe chiesto all'attore un risarcimento di 835 milioni di peso (poco meno di 190mila euro). «Lui sostiene che io lo abbia dato in adozione 30 anni fa e che sua madre, so che non mi crederete, sia Shakira. Vi giuro che mi dispiace nominarla, ma è essenziale per far capire l'assurdità di questa accusa» - ha spiegato Santiago Alarcón - «Tra l'altro, non ho mai conosciuto di persona Shakira, non ci siamo mai incontrati. Tutto questo è una follia. Sono vittima di truffa ed estorsione, oltre che di uno stalking che va avanti da quattro anni».

Inoltre, per rendere ancora di più l'idea dell'assurdità della tesi del 30enne Pedro, basterebbe pensare al suo anno di nascita: il 1991. Cioè quando Shakira aveva 14 anni e Santiago Alarcón neanche 12. Il giovane sostiene di ricordare anche alcuni incontri con l'attore, avvenuti da bambino, e rincara la dose: «Mi ha anche molestato quando ero piccolo, mi hanno rivelato tutto i miei genitori adottivi». Chissà se Shakira, alle prese con parecchi guai, non troverà il tempo di farsi una risata di fronte a delle accuse così squinternate...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA