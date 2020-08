Songs of Summer 2020: ecco quali sono le hit estive più ascoltate su Spotify

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spotify ha annunciato quali sono state le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo sulla piattaforma dal 1° giugno al 15 agosto 2020. A livello globale, DaBaby si laurea artista più amato con Rockstar featuring Roddy Ricch grazie a oltre 380 milioni di stream. A seguire, sul podio della global chart estiva, ci sono The Weeknd con Blinding Lights e SAINt JHN con Roses – Imabek Remix. Domina invece le preferenze di ascolto in Italia Irama, la cui Mediterranea ha superato quota 37 milioni di stream. “Sono entusiasta – commenta l’artista – anche quest’anno abbiamo spaccato. Ho lavorato molto perché accadesse e speravo arrivasse questo successo” Ma Irama già guarda avanti e, dopo la versione in spagnolo di Mediterranea e l’EP ‘Crepe’, dichiara di stare “già pensando a nuovi progetti”. Sul podio della Top Ten italiana, quindi, troviamo M’Manc di Geolier, Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.