SOLO: il nuovo disco live del sassofonista milanese Felice Clemente

Felice Clemente esce con il suo nuovo disco, Solo. Il sassofonista milanese che spazia nel suo repetrorio da Hagen, Marsalis, Godard, a Morricone, Nuzzolese, Di Gregorio, Forte e Bach, polistrumentista - clarinettista, compositore, direttore, band-leader - e docente di musica, amato dalla critica e che ha portato la sua musica in giro per l'Italia e nel mondo collaborando con musicisti come Gregory Hutchinson, Xavier Davis,Tullio de Piscopo, pubblica un disco nonostante i tempi targati coronavirus. «Il solo è una opera complessa - scrive il trombettista Paolo Fresu nelle note dell'album -. Un solo di saxes e clarinetto lo è ancora di più, perché mette a nudo l’artista nel sottile equilibrio tra pensiero compositivo ed esecutivo. È pertanto un punto di arrivo che si manifesta attraverso una introspezione sonora, che nasce nella parte intima di colui che pensa la dimensione orizzontale della costruzione melodica». Registrato live nella chiesa di Montecalvo Versiggia, «è un punto di arrivo - continua Fresu - che si manifesta attraverso una introspezione sonora, che nasce nella parte intima di colui che pensa la dimensione orizzontale della costruzione melodica. La chiesa settecentesca di Montecalvo Versiggia diviene un nuovo strumento, che contralta con le ance di Clemente». Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA