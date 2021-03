Sogni e sotto la Moon: on air due nuovi singoli dell'artista italo giamaicano Petross

Sogni e sotto la Moon: Da oggi on air due nuovi singoli dell'artista italo giamaicano Petross. Nome d'arte di Antonio Gabriel Petrosemolo il giovanissimo artista presenta due nuovi singoli in omaggio alla tradizione dei vinili 7’’ pubblicati per Cabiria Record e distribuiti da Altafonte.

Classe 2003 Petross nato a Kingston e cresciuto a Roma presenta una nuova, doppia release davvero speciale. Questa pubblicazione rievoca la tradizione del formato 7 pollici dei vinili a 45 giri, in cui la musica incisa sui due lati del disco era non solo segno di una precisa linea editoriale, ma anche una chiara espressione del profilo artistico presentato. Sogni, accompagnato dal videoclip ufficiale curato da Nino Villani, è il primo dei due singoli di questa unica release ed esce il giorno della festa del papà.

Sotto la Moon, secondo singolo della raccolta, è accompagnato da un lyric video da oggi su YouTube. Il brano nasce dall'incontro di Petross con la produzione musicale di una delle pietre miliari della scena reggae italiana, Terron Fabio dei Sud Sound System, da trent'anni ambasciatori del genere in Italia. Un connubio che genera

una traccia coinvolgente e originale, una canzone indie pop dall'impronta dancehall caratterizzata da un testo

intimo e riflessivo che esprime il desiderio di sperimentare la vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 16:09

