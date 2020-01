I sogni son... Desideri. Ecco il secondo album

Giovedì 16 Gennaio 2020, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si intitola "96/97" il secondo album de I Desideri pubblicato su etichetta SG Music (distribuito in digitale da Ar.Ms empire e fisico da Self). Il secondo singolo estratto, dopo "Al buio" pubblicato a novembre 2019, è "In bilico" con il feat di Livio Cori. «Ci riconosciamo molto nel genere di Livio - raccontano i fratelli Desideri - e lui si rivede nei nostri testo e allora gli abbiamo detto “Livio, che ne dici di scrivere qualcosa insieme?” e dal nulla è nata “In bilico”, brano da ascoltare e riascoltare. Un testo forte e profondo ma, che appassiona e crea dipendenza».Salvatore e Giuliano Desideri, conosciuti ai più come "I Desideri", sono due fratelli che hanno coinvolto con le loro sonorità pop, rap e dance migliaia di teenagers non solo campani ma, ovunque in Italia. A decretare il loro successo, l'ormai famosissimo brano "Made In Napoli" (feat. Clementino) il cui video ufficiale - pubblicato nell'aprile 2014 - conta ad oggi oltre 27.000.000 di visualizzazioni sul loro canale YouTube. Brano tanto popolare da essere stato scelto quale colonna sonora del film di Luca Miniero "La Scuola Più Bella Del Mondo" con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro e Lello Arena. Non solo "Made In Napoli" nel bagaglio artistico de "I Desideri" ma, tanti altri brani, alcuni dei quali hanno fatto parte della colonna sonora della serie televisiva "Gomorra".