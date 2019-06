Slim 400, il rapper ferito in una sparatoria: ecco come sta

Morgan furioso prima di un concerto: «Scenografia umiliante, mi fanno suonare per 5mila euro che darò ai senzatetto»โ€‹

Sabato 29 Giugno 2019, 18:41

Un nuovo episodio di violenza sconvolge il rap a stelle e strisce. Il 31enne rapper statunitenseè statoa colpi di, la città in cui è cresciuto e dove risiede ancora oggi.La notizia del ferimento di, al secolo è stata diffusa per prima da Tmz . Il rapper, che ha compiuto 31 anni lo scorso 21 giugno, è stato ricoverato in ospedale nella serata di ieri per ferite multiple da arma da fuoco. Nato a Francoforte da genitori statunitensi,vive a Compton da quando ha appena un anno. Non ci sono informazioni dettagliate sulla dinamica della sparatoria, ma sembra chesia stato vittima di un agguato compiuto da alcuni uomini a bordo di un'auto.Secondo l'ultimo bollettino medico, le condizioni disarebbero gravi ma stabili. La scia di sangue che ha coinvolto il rap a stelle e strisce sembrava aver concesso una tregua, ma così non è stato. L'ultima morte violenta che ha coinvolto un musicista rap è stata quella di Nipsey Hussle, ucciso meno di tre mesi fa in una sparatoria a Los Angeles