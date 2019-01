Simone Cristicchi: «Cerco sempre la felicità. Il Festival? Una vacanza»

di Rita Vecchio

MILANO - Cos'è la felicità? Qual è l'ultima volta che ti sei sentito felice? Cosa dovremmo fare per costruire un manuale della felicità? Sono le tre domande che Simone Cristicchi sta facendo in giro per l'Italia e che farà anche al Santo Padre, tornato dal viaggio a Panama. E mentre fa domande sulla felicità, e si prepara per il suo quinto Sanremo con Abbi cura di me, è anche in tour teatrale. E lo sarà fino a due giorni prima del Festival. Sul palco dell'Ariston duetterà con Ermal Meta che ricambierà il favore: lui e Fabrizio Moro infatti lo aveva voluto sullo stesso palco lo scorso anno.«L'emozione non manca mai. Ma, abituato come sono a stare in giro per i teatri, per me tornare a Sanremo è come fare una settimana di vacanza. Pensi che il 5 febbraio festeggerò anche il mio quarantaduesimo compleanno».«...e dove ho messo dentro tutta la mia vita. L'intento è chiaro: canto bellezza, felicità, perdono, meraviglia, dolore e quel vuoto che sentiamo. Abbi cura di me è una richiesta di aiuto. Anche gli uomini sono fragili. Prendersi cura di una persona dà un senso alla vita. L'abbraccio salva, anche quando è invisibile».«Bella domanda. Ogni giorno abbiamo la nostra battaglia da combattere. Ma io ho la mia filosofia: ho imparato ad arrendermi. Lascio scorrere, lascio fluire senza oppormi. Non inseguo applausi, classifiche, successi, numeri. Così sto meglio e infatti le cose positive sono arrivate da sole».«L'aspettativa è una gabbia che costruiamo con la nostra mente. Ci aspettiamo che le cose vadano come vogliamo e quando ciò non accade, ne soffriamo».«È una raccolta di canzoni famose e di quelle nascoste dentro i miei dischi che avrei voluto lo diventassero, come L'ultimo valzer, Angelo custode, Cellulare e carta Sim. Canzoni che potranno avere nuova vita. E l'inedito Lo chiederemo agli alberi».«Sì. Ma solo per il mio documentario che uscirà tra poco, Happy next alla ricerca della felicità, in cui il tema centrale è proprio quello della felicità. Intervisto più di cento persone, dai monaci al lama tibetano, da vip a gente di strada, con problemi psichici, richiedenti asilo, immigrati».«No. Ma sarebbe bello poterlo fare e avere una sua idea di felicità. Lui come politico dovrebbe essere creatore di felicità, no?».«Un arcipelago di risposte di grande umanità. La verità è che dovremmo smettere di correre, fermarci a riflettere su cosa davvero conta nella vita».