Sanremo, ecco "Super-Amadeus": il fumettista della Marvel lo vede così. «Dopo i supereroi disegno la musica»

«Il mio ultimo supereroe? Amadeus. Si è sobbarcato due edizioni di Sanremo con la pandemia, un’impresa titanica. Ora sono curioso di vederlo nell’edizione 2022». Simone Bianchi, il disegnatore italiano preferito dalla Marvel, è entrato in pieno clima sanremese con la sua matita. Dando vita a uno spettacolare ritratto del direttore artistico.

Che cosa rappresenta Super Ama?

«Un eroe senza mantello o calzamaglia. Uno spirito della terra, alla Miyazaki, che si libera dalle rocce e diventa uomo, attraverso la musica, rappresentata dal violino. Le sue mani sono tese, nello sforzo di tenere distante la minaccia della pandemia, simbolizzata dalla molecola del Covid».



Qual era il rischio di un disegno del genere?

«Si poteva scivolare nel kitsch. Io in genere rappresento i supereroi in chiave realistica, come persone reali, questa volta ho compiuto l’operazione inversa: trasformare in mito un personaggio reale».



Una nuova sfida per un disegnatore reso celebre dai supereroi?

«Sì, vorrei iniziare a smarcarmi da questa etichetta e sperimentare nuovi territori, legando sempre di più il mio mondo alla musica. E vorrei anche tentare di avventurarmi sulla strada dell’eros, sulle orme del maestro Milo Manara».



Nel disegno la musica sembra quasi un antidoto alla pandemia...

«È proprio così. La musica mi ha salvato dal trauma del lockdown, di quei pomeriggi chiusi in casa. Una difesa dal Covid anche come malattia psicologica. Ho persino ripreso a studiare solfeggio».



Del resto non è una novità nella sua produzione. Com’è nata la collaborazione con Caparezza?

«Ci siamo conosciuti nel 2018 a uno show di Cattelan. Gli ho proposto una “variant cover” per il suo album Exuvia. L’abbiamo pensata come un pop-up, che rappresentasse l’universo del disco come la selva della Divina Commedia. Con tutti i suoi personaggi, da Beethoven a Mark Hollis fino al padre di Michele (Salvemini, ndr). Anche il totem di Michele nasce dalle radici, c’è continuità con Super Ama».



Che soddisfazione è stata entrare nel mondo Marvel?

«Immensa. Dal 2006 in poi ho vissuto la nascita dell’epopea Marvel, con gli Studios in costruzione a Los Angeles. Grazie anche a internet, hanno avuto la possibilità di reclutare i più bravi disegnatori da tutto il mondo, sotto la guida illuminata di Joe Quesada».



E le mostre negli Usa?

«L’ultima si è chiusa proprio ieri, a New York. Con 30 miei dipinti di cui 18 realizzati ad hoc. Ogni 2-3 anni cerco di farne una lì, è il tempio del fumetto».



Quali sono i suoi supereroi preferiti?

«Wolverine, Batman e Spider-Man. Quelli che ricalcavo fin da bambino dagli albi della Corno».



Oggi il fumetto è riconosciuto finalmente come arte di serie A?

«La situazione è migliorata, ma la strada è ancora lunga per arrivare ad avere il sigillo di ceralacca che è sempre stato riservato ad altre forme di arte».



Ha aiutato anche il successo di Zerocalcare e della sua serie?

«Michele è una persona straordinaria e Strappare lungo i bordi mi è piaciuta molto, anche se parla più ai miei figli che a me. Lui ha il de merito di aver fatto arrivare il fumetto all’uomo della strada. Ha fatto in Italia quello che è riuscito alla trilogia di Nolan nel mondo. Il fumetto non può essere elitario, deve tornare mainstream».

