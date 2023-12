È uscito Silent Night, l'EP di Natale del tenore Spero Bongiolatti

È uscito il 7 dicembre in tutti i digital store Silent Night, il nuovo EP di Spero Bongiolatti dedicato al Natale. Il tenore valtellinese lo ha presentato nel corso della serata benefica THE Christmas Show for Emergency che si è svolta a Palazzo Terragni a Lissone (MB).

Bongiolatti si è avvicinato al mondo di Emergency lo scorso anno quando è stato insignito del Premio Beato Talamoni, conferito annualmente a cinque eccellenze del territorio che si sono distinte nel mondo dell’impresa, della cultura, dell’arte, del sociale e dello sport. In quell’occasione ha conosciuto Antonio Chiodo, colonna portante dell’Associazione umanitaria da poco scomparso. Da quell’incontro è nata la voglia di fare qualcosa per raccogliere fondi a favore di EMERGENCY. «Il Natale per me ha sempre rappresentato un momento di unione e condivisione.

Spero Bongiolatti, di ritorno da una stimolante tournée di concerti in Polonia, Svizzera e Francia, è da tempo attivo anche nella ricerca di nuovi talenti. Segue infatti, artisti Internazionali come vocal coach, mental coach e produttore discografico. Senza però trascurare il suo pubblico: «Per il prossimo anno sto lavorando a due progetti a cui tengo molto: il primo è dedicato al grande Ennio Morricone, compositore che adoro da sempre. L’altro è per Napoli, la mia città del cuore. Perché la canzone è Napoli».

