Siff: esce Healing, il brano di debutto, canta la guarigione sul mal d'amore

Si può "guarire da un trauma"? Si può saltare l'ostacolo osservando con orgoglio le proprie cicatrici? La cantautrice e polisturementista scandinava Siff risponde con Healing, il singolo di debutto. Il brano parla di guarigione da quel mal d'amore che ci rende tutti uguali sotto il cielo. Dopo aver scritto negli anni brani per tante popstar, da Alicia Keys a Macy Gray passando per Boyzone, dopo aver rivestito il ruolo della coach vocale in tournée con i 5 Seconds Of Summer, l'artista scandinava decide oggi di mettersi in gioco col cuore in mano. Per farlo, in una sorta di agopuntura psicologica, mediante una cura omeopatica fatta di note, Siff parte proprio dal senso di colpa che spesso porta sul banco degli imputati del tribunale interiore i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti: più semplicemente noi stessi.

Ma le canzoni sono anche un modo indiretto di far arrivare il messaggio al proprio interlocutore senza mai nominarlo. Healing è anche questo. La relazione tossica da cui scaturisce il bisogno di questo singolo, si traduce in una dichiarazione amorosa.

Scrivere musica è così un atto d'amore, in quanto è capace di trasformare il dolore in potere: il potere di una donna forte come Siff che conosce bene le proprietà curative della musica perché il suo percorso parte da lontano.

Siff collabora qui con Tommy Brown (Ariana Grande e Meghan Trainor) co-produttore di Healing.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 14:59

