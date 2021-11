Sick Luke, Chiello e Madame, fuori il singolo 'La strega nel frutteto'. «Che figata lavorare insieme»

Esce il primo singolo di Sick Luke. «La strega del frutteto» è la prima opera del producer che ha scelto di coinvolgere, nel suo progetto, due artisti della nuova generazione musicale italiana: Chiello, fresco del successo del suo primo album da solista «Oceano Paradiso», e Madame, artista che da più di due anni ha rivoluzionato il linguaggio e i codici della musica italiana e non solo.

Il singolo di Sick Luke anticipa il suo primo progetto discografico che uscirà prossimamente per Carosello Records. È un brano che trascina fin da subito l'ascoltatore nel mondo dark e misterioso di Luke.

Il testo parla di un’infatuazione travolgente, in cui il protagonista è ormai rassegnato all’idea di essere stato totalmente stregato dal fascino di una fata oscura, una strega.

«Ho scelto ‘La strega del frutteto’ come primo singolo estratto dal mio progetto per far conoscere al pubblico il mio lato nascosto; quello che va oltre la trap e, in generale, i suoni a cui i fan sono abituati nelle mie produzioni. Lavorare con Chiello e Madame è stata una figata incredibile dato che non avevamo mai collaborato prima: hanno realizzato un mix perfetto per questo singolo ‘dark farfastrelloso'», ha detto Sick Luke.

