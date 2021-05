Da ColapesceDiMartino a James Senese, l'estate riparte da "Si può fare" la rassegna estiva del Parco della Musica di Roma: 60 live da giugno a settembre

"Si può fare!" (basta volerlo) è lo slogan con il quale l'auditorium Parco della Musica di Roma riapre la stagion estiva pop dopo la pandemia. Presentato questa mattina (26 maggio 2021) dalla Sindaca Virginia Raggi, dal Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio Albino Ruberti, dal Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti e dell’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Daniele Pittèri ecco il cartellone ricco di appuntamenti in arrivo sul palco della Cavea dell’Auditorium .

Si comincia l’8 giugno con Lillo e Greg, irresistibili frontmen dei Latte e i suoi Derivati e lo spettacolo Emozioni con Mogol e Giammarco Carroccia (10/6).I concerti dell’estate proseguono poi fino a settembre con grandi nomi della musica italiana, molti dei quali hanno scelto la cavea per far ripartire i loro tour dopo il lungo periodo di assenza dalle scene.

Tra i grandi protagonisti della musica d’autore Sergio Cammariere (22/06), Edoardo Bennato (23/06), Niccolò Fabi (24 e 25/06), Roberto Angelini e Paolo Benvegnù (28/06), Gigi D’Alessio (9/07), Umberto Tozzi (13/07), Fiorella Mannoia (24 e 25/07), Gino Paoli e Orchestra (12/07), ColapesceDimartino (26 e 27/07), Max Gazzé (30 e 31/07), Luca Barbarossa (4/09), Motta (10/09).

Tra le voci pop rock più amate di oggi Emma (18 e19/6), Fabrizio Moro (2 e 3/07), Piero Pelù (19/07), Nek (23/07), Lo Stato Sociale (8/08), The Zen Circus (8/09). Molti rappresentanti dell’indie e alternative pop rock come Myss Keta (21/06), Tre Allegri Ragazzi Morti (3/08), Francesco Bianconi (4/08), La Rappresentante di Lista (7/09).

Tra gli artisti più seguiti dai giovani Ghemon(8/07), Venerus (10/07), Dardust (11 luglio), Mecna (26/06) Willie Peyote (24/08), Coma_Cose (27/08) e Ariete (27/09). Le contaminazioni della musica popolare e world non mancheranno nei concerti di NCCP (15/06), L’Orchestraccia (27/06), James Senese Napoli Centrale (29/06), Noa (23/08), Il Muro del Canto (26/8).

Non mancherà il grande jazz e le sue contaminazioni con Paolo Fresu (20/07), Calibro 35 (2/08), Robben Ford and Bill Evans (5/07), Stefano Bollani Trio (25/8), Snarky Puppy (3/09).

Molti gli spettacoli tributo e originali tra musica e narrazione: The Beatbox e Carlo Massarini (17/06), Nicola Piovani (18/07), Christian De Sica (1/08) Pink Floyd Legend (7/08). Due le reunion molto attese prodotte in esclusiva per la rassegna estiva Si può fare!: quella degli Almamegretta (14/06) e quella del PAF Trio, Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri (11/09).

