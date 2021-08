Shawn Mendes: qui il nuovo singolo e il video di "Summer of Love"

Shawn Mendes, il cantautore multi-platino nominato ai GRAMMY, ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo "Summer Of Love". Il brano è prodotto ed è una collaborazione con il pluripremiato produttore/artista Tainy e dalla NEON16, ed è accompagnato da un video disponibile in contemporanea.

Il video ufficiale girato a Maiorca, Spagna, è diretto da Matty Peacock che, oltre ad aver lavorato con Selena Gomez, Billie Eilish e Khalid, ha in passato già lavorato con Shawn per il video di "Wonder".

"Spero che questa canzone faccia sentire le persone libere, libere dai pesi della vita, almeno per un momento” ha detto Shawn. “L’ispirazione è arrivata da una lunga pausa e da una vacanza con le persone che amo. La mia parte preferita nel processo creativo è stata l’opportunità di lavorare in studio con Tainy. È stata un’esperienza speciale connettermi con lui che è un artista incredibile e un produttore fantastico.”

Del brano, Tainy ha detto: "Lavorare con Shawn è stato così facile. Lui è un vero musicista e cantante, ma a parte questo, l'energia che ha portato in studio è stata super genuina, quindi creare della buona musica insieme è stato facile. La chimica c'è e si può sentire nella musica. SOL (Summer Of Love) ha un'atmosfera molto "summer vibe", guidata dalle chitarre e dagli accordi principali, così ho voluto dargli più movimento, questo abbinato alla voce di Shawn l'ha reso perfetto".

Recentemente Shawn, ha collaborato con il cantautore, musicista e produttore colombiano, Camilo per "KESI (Remix)". L'anno scorso Shawn è arrivato al primo posto della Billboard Top 200 con il suo acclamato quarto album in studio, Wonder. Questo ha segnato il suo quarto album consecutivo al primo posto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 17:56

