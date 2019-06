Shade, on line il video di "La hit dell'estate": c'è anche Ludovica Pagani

In una sala conferenza al Pentagono 5 persone giacca e cravatta discutono di ciò che condizionerà i prossimi tre mesi degli esseri umani: le hit estive che ascolteranno. E il loro obbiettivo è trovare una vera e propria hit dell’estate. Così inizia il video del nuovo singolo di Shade: LA HIT DELL’ESTATE.



Per la regia di Marc Lucas & Igor Grbesic e scritto dallo stesso Shade e Cristofer Stupiello, il video vede riferimenti a Titanic e James Bond e vanta la presenza di Ludovica Pagani, influencer e giornalista da oltre di 2 milioni di follower, che incarna la ragazza dei sogni, la vera hit dell’estate. Quando c’è lei tutto il locale si gira, esattamente come quando il dj suona il brano più acclamato dal pubblico.

Guarda il video : https://youtu.be/2hsW_9lnzNI



Il brano è nato da una collaborazione con Gabry Ponte e sviluppato da JARO, che oltre alle chitarre ha registrato ed aggiunto tromba e trombone e un ritmo più che afro quasi latino senza però snaturare l’essenza di Shade. La canzone è inoltre colonna sonora del nuovo spot di Fonzies, brand del gruppo Mondelēz International, che ha scelto Shade come testimonial della nuova campagna di comunicazione "Un'Estate da Leccarsi le Dita". “Dopo i successi di “Bene ma non benissimo” dell’estate 2017 e “Amore a prima insta” del 2018, l’estate del 2019 di Shade è accompagnata da “La Hit dell’estate”. Shade vanta successi da hit maker: oltre 150 milioni di views, 60 milioni di stream, oltre 1.400.000 ascoltatori mensili su Spotify e numerose certificazioni Oro e Platino per le vendite: “Irraggiungibile” Triplo Platino, “Bene ma non benissimo” Doppio Platino, “Senza farlo apposta” Platino, “Amore a prima insta” e “Stronza Bipolare” certificato Oro.” Lunedì 24 Giugno 2019, 16:21

