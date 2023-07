Shade: «Il mio disco più maturo, oltre i ritornelli da canticchiare»

di Rita Vecchio

Un diversamente triste, tanto da intitolarci il disco. Un po' per consapevolezza, un po' forse per sdrammatizzare, il rapper Shade dà al terzo disco «dall'attitudine rap» una definizione che lo rappresenta. Vito Ventura sui documenti di identità, torinese di nascita, anno 1987, certificazioni sparse e numeri alti di stream, da "Tori seduti" con J-Ax, ad "Autostop" e "Bene ma non benissimo".



Diversamente triste, ma anche diversamente autobiografico. O no?

«Sì, è un album che prende forma nel periodo di inattività forzata che ha riguardato tutti, ma anche da situazioni personali che ho vissuto. Si colloca all'interno di un panorama musicale sicuramente saturo, ma spero che l'album possa essere scoperto a poco a poco e durare nel tempo. È il migliore che io abbia fatto».



Perché?

«Le collaborazioni sono anche qui frutto di stima reciproca, non riuscirei a fare duetti per soli scopi di marketing, ma rispetto a "Truman", diversa è la tipologia di scrittura, c'è maturazione, ci sono meno hit commerciali e più brani emotivi che vanno oltre i ritornelli estivi da canticchiare».



Visti i numeri precedenti, 12 dischi di platino e 4 dischi d'oro, c'è ansia da prestazione?

«Vorrei puntare ad altro. Vero che i dischi di platino sono belle soddisfazioni da appendere, ma alla fine sono plastica laccata. I numeri sono importanti, ma c'è un'attenzione esagerata. Assurdo che si ascolti un brano o si scelgano gli artisti in base alle visualizzazioni».



Perché si sente un diversamente triste?

«Lo sono per carattere. Per quello ho scelto lo "Smile" per la copertina».



Ha detto che il disco è una raccolta di esperienze vissute, "dalle più drammatiche fino a quelle più divertenti e folli". Quali sono?

«L'episodio più drammatico è la scomparsa di mio padre che ricordo per la prima volta in una canzone ("Tutto quello che ho").



E il rap di Shade è fuori da moda, ha una struttura sua, si distacca dal lato "buio e nero".

«È vero, non mi sento rappresentato dalla scena che prevede delinquenza e criminalità a tutti i costi. Non è il modo in cui mi hanno fatto crescere i miei genitori. Non sono un delinquente e non insulto. Stimo Salmo, come un punto di arrivo per me è Dargen D'Amico».



Essere fuori moda le è pesato?

«Sì, e pesa tuttora. Vengo visto come emergente, nonostante i platini che lei ha citato prima. Da un lato mi fa onore, dall'altro mi dispiace. Pago il prezzo di essere semplice e normale, forse troppo normale».



In gara a Sanremo nel 2019. Pensa a tornarci?

«Sarebbe bellissimo. È il palco più importante di Italia. Non so se ci sarà spazio per me. Intanto lavoro. Se Amadeus lo riterrà opportuno, andrò».

