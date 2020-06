Shade: «La mia estate in Autostop. I live? Non dobbiamo fare i bambini viziati, l'importante è ripartire il prima possibile»

​

Un annuncio in stile freestyle sui suoi canali social. E la sfida con i fan per scoprire il titolo., ovvero l’hit maker torinese di 32 anni, si prepara così al singolo che uscirà il 16 giugno. Si chiama, realizzato da Jaro, ed è il suo secondo brano dell’anno, dopo “Allora ciao” (certificato oro). Ritmo latineggiante, allegro e ballabile, «anche se non so quanto si potrà ballare viste le restrizioni del Coronavirus. - dice con la chitarra in mano, seduto sul divano i casa, dopo aver sistemato cuffiette e video del pc - Tra tutte le mie canzoni estive è quella un po’ più pettinata. Meno dance, meno ignorante, meno hit dell’estate. Più vicina al mondo della canzone. Anche per il messaggio».«Autostop è nata prima. Anche se poi l’ho finita in Spagna, visto che sono rimasto bloccato lì per mesi prima di poter rientrare pochi gironi fa a Torino. L’ho provinata con telefono e nessun altro strumento. Ma il significato si adatta molto bene: il cercare il mare, il volere ripartire».«Non ho avuto tanti mezzi nella mia vita. Non ero poverissimo, ma nemmeno ho avuto chissà quali agi. L’idea era raccontare la ricerca di felicità in autostop, non avendo appunto grandi possibilità economiche, per arrivare alla meta. Al video ci sto lavorando, e lo gireremo sulla riviera romagnola. Lanciare sui social il freestyle mettendo 10 stili diversi, con una base dietro l’altro e con canzoni che io non avrei fatto (tipo 6ix9ine), mi balenava per la testa da tempo».«Se metto dentro anche Allora ciao, uscita a gennaio, è il secondo. Certo, sono mood diversi ma l’idea è comune. Sto preparando il disco che non credo uscirà entro l’anno. Ma sarà pieno di feat., con amici come Fred de Palma, e artisti del mondo rap ma anche pop. Anche persone con cui non ho mai collaborato».«Non posso dirlo».«Colgo il suggerimento. E potrei rubarle l’idea. Mi piace molto. Sono suo fan dal Nel giro giusto. Ed è stato il vincitore vero del Festival».«No. In questi mesi non ho nemmeno letto. Io che invece amo leggere».«Esatto. Mi hanno contattato, ma ho detto di nuovo no. Come un no anche per le mie ex che - sarà per il fatto che si è stati chiusi in casa - dalle elementari a quelle più recenti, mi hanno ricontattato».«Con il distanziamento sociale, con la voglia di vita nuova. Sarà una bella estate da un punto di vista musicale. Con tanta concorrenza».«Mi mancano molto. Non si sa quando si ripartirà e la situazione è proprio brutta. Mi farebbe piacere scoprire una data indicativa per riprogrammare il tour che doveva esserci. Per me è fondamentale. Io non ho tanta visibilità mediatica, e i live erano occasione per fare conoscere la mia musica alla gente».«A me non dispiace, è anche romantico. Ovvio che non è un concerto. Molti miei colleghi dovrebbero imparare ad accontentarsi. Sono abituati ad avere il massimo. E se non lo hanno, preferiscono non fare nulla. Questa cosa mi sa di bambino viziato, e io non lo sono mai stato».