Shablo, Ferraguzzo e Pesce: i tre top manager insieme a Los Angeles. Che succede nell'olimpo della musica italiana?

Una foto postata sul profilo instagram di Shablo che lo ritrae insieme a Fabrizio Ferraguzzo e Jacopo Pesce, sta facendo il giro del web tra gli addetti ai lavori del music business italiano. Lo scatto, ricondiviso nelle stories anche dagli altri due protagonisti, ha destato subito curiosità come la didascalia che accompagna la foto “No new friends in the industry. Summit a LA” che lascia presagire nuovi scenari di collaborazione. Shablo è infatti il manager e produttore di artisti come Blanco, Sfera Ebbasta e Irama. Fabrizio Ferraguzzo è il manager dei Maneskin che ha portato la band romana sul tetto del mondo.

Jacopo Pesce è il direttore di Island Record, la label di Universal Music Italia, ed è l’uomo che sta dietro ai principali successi della musica italiana degli ultimi anni (Elisa, Marracash, Mahmood e per l’appunto Blanco, Sfera Ebbasta).

Cosa ci fanno quindi i tre deus ex machina della musica italiana riuniti a Los Angeles? Se i rapporti discografici esistenti tra Pesce e Shablo sono noti, diverso è per Fabrizio Ferraguzzo che attualmente non ha artisti in roster Island Records. Certo è che se i tre super manager della musica italiana decidessero di unire le forze, questo si tramuterebbe in un vero è proprio spostamento dell’asse terrestre del mondo discografico italiano. Anche in ottica di internazionalizzazione della musica made in Italy. Non resta che aspettare di capire cosa bolle in pentola...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 18:28

